Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Мнения

Танцы Путина «довели» Австрию до санкций

Страшную месть для европейского государства придумали в Украине и призвали поддержать данную идею

«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

От Редактора

«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

 По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы

Сюжеты:

«Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье «Допостилась»: Седокова опоздала на самолет из-за Instagram Porshe минус Lada: в сети высмеяли колхоз от Порше Красавчик испарился: Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Дороги смерти: В России нашли трассы, опаснее М-4 «Дон» Немецкие СМИ ожидают приезда Путина на свадьбу Шредера 100-килограммовый Киркоров оседлал дельфина в Алуште «Отомстил охраннику»: Во Франции пьяный водитель сбил семь человек у ночного клуба «На 10 месяцев»: Бородину подозревают в беременности Локальный апокалипсис: Сильный ливень оставил Киев без асфальта 51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой
| | «Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами

«Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами

Сегодня, 19:26

Зачем такие громкие слова, ведь артист сам из этого народа, отметили подписчики. Также знаменитость попросили в грубой форме не кидаться такими словами.

Недавно на своей странице в Instagram Алексей Панин опубликовал новое фото, на котором изображено стадо баранов. В подписи к публикации артист сравнил российский народ с данными животными. Пока никто так и не понял, с каким смыслом было размещено данное фото, но пользователи восприняли его в штыки. Подписчики Панина оставили много грубых и матерных комментариев. В основном смысл многих отзывов сводился к тому, чтобы Панин закрыл рот и больше не высказывался в таком контексте. Помимо этого, подписчики спрашивали, что артиста собаки больше не привлекают, раз он нашел себе новое увлечение.

[media=https://www.instagram.com/p/BmqpSMBFquY/?taken-by=alexeypanin99]

Однако были и такие пользователи, которые с уверенностью говорили, что сравнение Алексея правильное и в нескольких словах артист передал суть народа, ведь на самом деле так оно и есть, многие верят в разные обещания политиков и правительства.


Анна Котова
Новости по теме
Алексей Панин назвал пользователей интернета «ущербными и злыми»
Алексей Панин назвал пользователей интернета «ущербными и злыми»

Эпатажный российский актер Алексей Панин опубликовал новый пост в Instagram с поезда, едущего в Челябинск. В подписи к публикации артист сообщил, что очень рад…

Алексей Панин купил мотоцикл BMW
Алексей Панин купил мотоцикл BMW

Российский актер Алексей Панин обзавелся новым транспортом. Известный лихач купил мотоцикл марки BMW.

Алексей Панин: Люди в России ничего не решают
Алексей Панин: Люди в России ничего не решают

На своей странице в Instagram отечественный актер Алексей Панин опубликовал видео, на котором общается с женщиной. На ролике актер согласился с мнением…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости