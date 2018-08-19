«Собаки уже не привлекают»: Панин сравнил российский народ с баранами

Зачем такие громкие слова, ведь артист сам из этого народа, отметили подписчики. Также знаменитость попросили в грубой форме не кидаться такими словами.

Недавно на своей странице в Instagram Алексей Панин опубликовал новое фото, на котором изображено стадо баранов. В подписи к публикации артист сравнил российский народ с данными животными. Пока никто так и не понял, с каким смыслом было размещено данное фото, но пользователи восприняли его в штыки. Подписчики Панина оставили много грубых и матерных комментариев. В основном смысл многих отзывов сводился к тому, чтобы Панин закрыл рот и больше не высказывался в таком контексте. Помимо этого, подписчики спрашивали, что артиста собаки больше не привлекают, раз он нашел себе новое увлечение.

[media=https://www.instagram.com/p/BmqpSMBFquY/?taken-by=alexeypanin99]

Однако были и такие пользователи, которые с уверенностью говорили, что сравнение Алексея правильное и в нескольких словах артист передал суть народа, ведь на самом деле так оно и есть, многие верят в разные обещания политиков и правительства.

Анна Котова