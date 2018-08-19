«Не за что подержаться»: Гагарину попросили набрать вес и оставить немного загадочности

Посмотрев свежее фото исполнительницы, пользователи заключили, что у артистки некрасиво торчат «мослы» - даже низ купальника не прикрыл их.

Недавно Полина Гагарина дала концерт в Хорватии, немного позагорав, она направилась дальше. Соответствующую фотографию исполнительница разместила в сети. На снимке певица изображена в черном купальнике и с солнцезащитными очками. Однако после просмотра фото подписчики оставили в комментариях несколько просьб. Одни просили, чтобы Полина немного набрала вес, как сейчас не за что подержаться. Конечно, фигура стройная, но в некоторых местах кости все равно выпирают. Другие писали, что все знаменитости сейчас оголяются, только не понятно для чего это. Именно поэтому поклонники попросили Гагарину оставить немного загадочности в образе: «Да что ж вы все оголяетесь-то??? Ну красивая, ну никакой тайны».

Помимо этого пользователи спрашивали, когда артистка приедет с концертом в их родной город. Однако верные поклонники не стали писать никакой критики, а просто восхитились, как всегда, красотой и талантом исполнительницы.

Анна Котова