Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье

Мало кто верит, что теледива даже после шоу услышит марш Мендельсона. Страсти в Сети накалились до предела.

График знаменитости расписан буквально по минутам. Даже свой отпуск Ольга посвящала работе, делала наметки на будущие гастроли, но главное – готовилась встретить принца. «Хочу любви, хочу ласки, хочу огня и страсти», - эти слова певицы поклонники помнят не хуже припева «Под звуки поцелуев» - дебютного хита исполнительницы. И время близится, сняты трейлеры, определились кандидаты на руку и сердце первой леди российского шоу-бизнеса. Наконец, в Instagram появился многообещающий тизер и клятвенное заверение творцов шоу, что они помогут Оле снова поверить в мужчин.

Большинство поклонников восприняло эту весть с энтузиазмом: «Я уже ногти грызу в предвкушении. Скорей бы 26 августа!» , - написала одна з фанаток. «Это будет что-то грандиозное. «Холостяк» с Кридом дерьмовый вышел. Надеюсь, что Бузова вернет мне веру в реалити» , - откликнулся еще один фанат. «Наберись мужества и пошли в …опу всех дробышей и самбурских с их прихлебателями. Ты лучшая, принцесса, королева сцены!», - напутствовали девушку другие юзеры.

Однако другие искренне удивились – зачем «Бузильда» снова решила привлекать внимание к своему одиночеству и даже заявили, что певица не так уж несчастна в любви: «Киркоров сиськи мял, Батрутдинов отлюбил, Тарасов и вовсе кинул… Да у девушки насыщенная сексуальная жизнь. Чего еще надо?», - поделился своими наблюдениями один из хейтеров. «Ты свою дыру на весь мир засветила. Теперь на тебя ни один нормальный мужик не клюнет. Так и будут ползти одни пи...асы наподобие Тарасова», - объяснили Ольге, почему у нее нет шансов на личное счастье остальные подписчики.

Дарья Светозарова