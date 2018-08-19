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 По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы

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| | Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье

Дыру на весь мир засветила: Подписчики объяснили, почему у Бузовой нет шанса на личное счастье

Сегодня, 18:49

Мало кто верит, что теледива даже после шоу услышит марш Мендельсона. Страсти в Сети накалились до предела. 

 

График знаменитости расписан буквально по минутам. Даже свой отпуск Ольга посвящала работе, делала наметки на будущие гастроли, но главное – готовилась встретить принца. «Хочу любви, хочу ласки, хочу огня и страсти», - эти слова певицы поклонники помнят не хуже припева «Под звуки поцелуев» - дебютного хита исполнительницы. И время близится, сняты трейлеры, определились кандидаты на руку и сердце первой леди российского шоу-бизнеса. Наконец, в Instagram появился многообещающий тизер и клятвенное заверение творцов шоу, что они помогут Оле снова поверить в мужчин.

Большинство поклонников восприняло эту весть с энтузиазмом: «Я уже ногти грызу в предвкушении. Скорей бы 26 августа!» , - написала одна з фанаток. «Это будет что-то грандиозное. «Холостяк» с Кридом дерьмовый вышел. Надеюсь, что Бузова вернет мне веру в реалити» , - откликнулся еще один фанат. «Наберись мужества и пошли в …опу всех дробышей и самбурских с их прихлебателями. Ты лучшая, принцесса, королева сцены!», - напутствовали девушку другие юзеры.

Осталось 7 дней????????????????...Как бы я не была счастлива на сегодняшний момент в своей жизни, ни один из моих проектов...не может заменить...любовь ??Смогу ли я ещё раз кого-нибудь полюбить????? #Repost @tnt_online ??? @buzova86 — её знает вся страна, любят и ценят миллионы, её график расписан до 2020 года... но даже с таким бешеным темпом жизни никак не удаётся найти любимого мужчину! ???? Мы решимся всё исправить и научим Олю снова верить мужчинам... ???? Смотри новое реалити-шоу @zabuzovy с 26 августа в 20:00 на #ТНТ! ????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Однако другие искренне удивились – зачем «Бузильда» снова решила привлекать внимание к своему одиночеству и даже заявили, что певица не так уж несчастна в любви: «Киркоров сиськи мял, Батрутдинов отлюбил, Тарасов и вовсе кинул… Да у девушки насыщенная сексуальная жизнь. Чего еще надо?», - поделился своими наблюдениями один из хейтеров. «Ты свою дыру на весь мир засветила. Теперь на тебя ни один нормальный мужик не клюнет. Так и будут ползти одни пи...асы наподобие Тарасова», - объяснили Ольге, почему у нее нет шансов на личное счастье остальные подписчики.


Дарья Светозарова
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