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«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

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«Раков тухляком приманивает»: Волочкову в шпагате попросили быть поскромнее

 По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы

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| | Лицемерка и врунья: Волочкову обвинили в присвоении несуществующих заслуг

Лицемерка и врунья: Волочкову обвинили в присвоении несуществующих заслуг

Сегодня, 18:29

Российская балерина Анастасия Волочкова обратилась к матушке Нимфадоре, чтобы та благословила ее на совершение добрых творческих проектов и дел.

Танцовщица говорит, что занимается благотворительностью, но подписчики в Instagram не верят словам знаменитости. Один из комментаторов заявил: «Анастасия Юрьевна, почему вы такая лицемерная. Какой благотворительности можно ожидать от балерины, которая обкрадывает подмосковные городки и их жителей «своей симфонией бобра». Что ты делаешь хорошего в жизни: помогаешь сиротам или детским домам, животным или прочим обездоленным. Как не стыдно нагло врать».

Еще подписчики удивляются, как можно разговаривать с Богом, ставя в известность об этом окружающих. Храм – это не место для сэлфи и позерства, считает народ. Пользователи убеждены, Волочкова не знает понятия слова благотворительность.

Истинные поклонники поддерживают балерину. Они советуют Волочковой не обращать внимание на завистников и продолжать свой жизненный путь тревог и печали.


Домбровский Сергей
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