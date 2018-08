«ХочуЯБаса» вам за «Ибицу»: Алина Гросу решила хайпануть и сделать Киркорову приятно

Хочу я..#ХочуЯБаса Из-за «неблагозвучия» хотят запретить песню #Ибица - @fkirkorov @nikolaibaskov ????????????????????????????????? Понимаю Филиппа Бедросовича???????? Только мне тогда куда с моим «Хочу я Баса» ? Давайте уж и мой трек запретим , чтоб честно было, чтоб Филиппу приятно было, а «Ибице» не одиноко???? - я не против???????????? !

A post shared by Alina Grosu (@alina_grosu) on Aug 17, 2018 at 8:56am PDT