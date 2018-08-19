«ХочуЯБаса» вам за «Ибицу»: Алина Гросу решила хайпануть и сделать Киркорову приятно

Волна цензуры катится по шоу-бизнесу. Накрыла она и песню Филиппа Киркорова «Ибица», но у него неожиданно появилась защитница в виде подросшей «Бджiлки» Алины Гросу. Ради поп-короля она готова на все – даже пожертвовать карьерой.

В своем Instagram 23-летняя певица решила хайпануть на известной личности и выложила отрывок своего клипа на скандальный трек «ХочуЯБаса» и предложила отдать его на порицание цензорской машине. «Ведь если трек Киркорова хотят запретить из-за неблагозвучия, то куда уж мне с моим «ХочуЯБаса», - рассуждает певица. Решившись на крайние меры, молодая украинская исполнительница предложила запретить и ее песню: «И Филиппу Бедросовичу будет приятно, и его «Ибице» не так одиноко».

Подписчики знаменитой «Бджiлки» тут же принялись отговаривать певицу: «Трек огонь, настоящий секс, пусть только попробуют запретить. Киркоров ладно, но твоя песня – это бомба», - заявил один из поклонников Алины в комментариях. «Пусть уши прочистят, тут мата нет, а каждый слышит в меру своей распущенности. Они и Сердючку чуть помидорами не закидали из-за «Раша гудбай», хоть там были совсем другие слова»,- припомнил в пику обсуждения инцидент с Андреем Данилко другой пользователь.

«В Instagram не регистрируют детей младше 13, а те, кто старше и так все видят и знают, зачем взрослым серьезным людям страдать?», - возмутился такой несправедливости следующий оратор. В то же время многие нашли клип и сами слова песни Алины развратными и глупыми. «Такие песни слушают только деградирующие люди. Моим детям я этого слушать не разрешаю. Ни смысла, ни искусства, одни голые зады», - написала пользовательница из противоположного лагеря. Не успели фанаты Гросу отстоять ее честь, как певица сама вмешалась в обсуждение: «Тем, кто оскорбляет моих слушателей, не место на моей странице. Я не воспитатель, а творческий человек и создаю легкую развлекательную музыку. Чтоб ваши дети не деградировали – пусть слушают Моцарта и прочую классику», - поставила девушка на место критиканов.

Артистке уже не раз приходилось выслушивать оскорбления и сплетни о себе, в основном касающиеся ее внешности. Многим кажется, что у такой юной девушки не может быть такого шикарного бюста и ее подозревают в том, что она воспользовалась услугами пластического хирурга. Однако Алина уверяет, что это генетика, с которой не поспоришь. У матери певицы и вовсе шестой размер груди.

Дарья Светозарова