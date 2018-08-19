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| | «Словесный бокс»: Солистка Serebro раскрыла секрет по избеганию конфликтов

«Словесный бокс»: Солистка Serebro раскрыла секрет по избеганию конфликтов

Сегодня, 18:07

Ольга Серябкина овладела этим мастерством по долгу профессии, так как работа в женском творческом коллективе сопряжена с частыми переживаниями, спорами и попытками выяснить отношения.

 

Звезда не любит ругаться, так как этот «словесный бокс» отнимает много сил и энергии и в итоге приводит к проблемам со здоровьем, поэтому она редко выступает инициатором ссоры. Хотя бывают исключительные случаи, когда нервное напряжение накладывается на хроническую усталость и тогда «взрыва» не избежать.

Однако солистка группы Serebro поделилась советами, которые помогают, если не избежать конфликта, то свести его последствия к минимуму. Во-первых, в случае ссоры необходимо посмотреть на себя глазами оппонента, дабы понять его позицию, во-вторых, нужно уметь отвлекать себя на другое дело, не позволив впасть в агрессию, и начать бушевать. Тем не менее, если методика отвлечения не принесла своих плодов и злость не прошла, следует поговорить с человеком, но к тому моменту лишние эмоции уйдут, оставив место расчету.

По мнению Ольги Серябкиной, основная цель всех споров и конфликтов заключается не в том, чтобы найти правильное решение, а просто «проехаться на своём эгоизме по чужому эго». Именно для исключения эмоциональной наживы артистка и раскрыла секрет по избеганию конфликтов.


Пойда Анна
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