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 По мнению подписчиков, балерина является мазохисткой - она специально публикует такие фото, чтобы

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«Допостилась»: Седокова опоздала на самолет из-за Instagram

Сегодня, 17:46

Экс-солистку музыкальной группы «ВИА Гра» Анну Седокову упрекнули в чрезмерной увлеченности социальными сетями. Поклонники полагают, что вокалиста подвержена таким же слабостям, как и остальные звезды шоу-бизнеса.

Артистка опоздала на два самолета, поскольку ее дочь Моника попросила мать купить пленку для фотоаппарата. Анна Седокова не могла не исполнить желание дочери и приобрела необходимый товар, но когда вернулась, заметила, что рейс отправился без нее. Певица называет главный аэропорт Турции бестолковым, так как там «пока добежишь до гейта, он уже закрыт». Анне Седоковой пришлось приобрести новый билет туда и обратно. Компания-перевозчик поставила ей такие условия, поэтому исполнительнице придется возвращаться с греческого острова Миконос через Стамбул. Пользователи прокомментировали высказывание знаменитости. По мнению юзеров, она сама виновата в случившемся. Один из подписчиков заявил: «Допостилась. Нужно меньше времени проводить в социальных сетях, тогда все будет нормально».

Итак, это случилось опять!! Я опоздала на ?? ??????????? На второй из трёх. Третий уже летит без меня на Миконос ????, а я сижу с пандой в аэропорту ???????????????????????????? Факт 1. Не люблю этот аэропорт. Огромный, бестолковый и пока добежишь до гейта, он уже закрыт. Пабамммм. Всю историю сейчас выложу в Стори ??????????? А ещё, Мони попросила купить ей пленку в фотоаппарат, я же не могла без неё приехать. Я купила, но что-то пошло не так. Но, не отчаиваемся! Я же всегда ищу плюсы! Я вот плёнку купила и фотоаппарат новый, и с по аэро погуляла. И ... да уж. Плюсов не много, конечно. Два потерянных билета. Новый, купленный только туда и обратно. Условие аэрокомпании. Теперь, есть опция - обратно лететь через Стамбул!!! Ураааа!!!! Ваши ставки, господа. Сколько из 100 процентов вероятность, что я улечу сейчас? 50? 66? 1 ????

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Седокова выступила с концертом в Одессе и оттуда собиралась отправиться в отпуск. Несмотря на 40-градусную жару, звезда набрала четыре килограмма массы, поскольку в Одессе вкусно готовят. Седокова поделилась с подписчиками в Instagram своим сокровенным желанием. Артистка мечтает выбросить телефон и пробыть месяц там, где нет связи, а она никому ничего не должна и ее сны превращаются в действительность.


Домбровский Сергей
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