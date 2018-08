«Допостилась»: Седокова опоздала на самолет из-за Instagram

Итак, это случилось опять!! Я опоздала на ?? ??????????? На второй из трёх. Третий уже летит без меня на Миконос ????, а я сижу с пандой в аэропорту ???????????????????????????? Факт 1. Не люблю этот аэропорт. Огромный, бестолковый и пока добежишь до гейта, он уже закрыт. Пабамммм. Всю историю сейчас выложу в Стори ??????????? А ещё, Мони попросила купить ей пленку в фотоаппарат, я же не могла без неё приехать. Я купила, но что-то пошло не так. Но, не отчаиваемся! Я же всегда ищу плюсы! Я вот плёнку купила и фотоаппарат новый, и с по аэро погуляла. И ... да уж. Плюсов не много, конечно. Два потерянных билета. Новый, купленный только туда и обратно. Условие аэрокомпании. Теперь, есть опция - обратно лететь через Стамбул!!! Ураааа!!!! Ваши ставки, господа. Сколько из 100 процентов вероятность, что я улечу сейчас? 50? 66? 1 ????

