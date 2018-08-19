Меган Маркл не собирается отвечать на слова отца и сравнения с сектой

Томас Маркл, отец герцогини Сассекской, в одном из интервью обвинил королевскую семью в том, что она напоминает секту. Однако Меган Маркл и принц Гарри не собираются отвечать на подобные обвинения.

Томас Маркл сравнил членов королевской семьи с сектой сайентологов, отмечая их замкнутое поведение. Но Меган не планирует отвечать каким-либо образом на подобные выпады со стороны отца. Герцогиня Сассексая уверена, что Томас находится в более удобном положении из-за того, что может говорить всё что угодно.

Подобной линии планируют придерживаться и другие члены королевской семьи. Принц Чарльз отметил, что ситуация сложилась очень неприятная, но дальнейшего развития она не получит. Остальные члены королевской семьи никак не прокомментировали произошедшее, оставив комментарии на произвол.

Сам Томас Маркл отметил, что всё чаще сталкивается в СМИ с интервью, которых он не давал. Мужчину удивило то, что есть истории, в которых его обвиняют в алкоголизме и употреблении наркотиков, хотя он никогда этого не делал.

Соломон Эспи