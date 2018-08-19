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| | Юлия Проскурякова показала стройную фигуру на зависть хейтерам

Юлия Проскурякова показала стройную фигуру на зависть хейтерам

Сегодня, 17:21

Супруга Игоря Николаева решила совместить приятно с полезным, проведя отпуск в Юрмале, где она не только работала, но и наслаждалась морем и солнцем. Певица позировала на пляже в купальнике, подчеркивающем красивые формы.

 

Таким образом, Юлия Проскурякова решила продемонстрировать результаты упорной работы над собой, ответив пользователям, которые недавно буквально «осыпали» ее критическими замечаниями. Исполнительницу раскритиковали за излишние килограммы, осевшие на тело после беременности, а также неухоженный внешний вид.

 

По мнению подписчиков, рождение дочери не пошло Проскуряковой на пользу, так как она «обабилась» и утратила былой лоск. Юлия не «опустилась» до выяснения отношений с фолловерами, предпочтя наглядно доказать им, что способна на многое. За несколько месяцев она сильно похудела и привела себя в порядок, в итоге получив массу комплиментов от фанатов и коллег, отметивших ее цветущий вид.


Пойда Анна
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