Красавчик испарился: Мэттью Перри изменился до неузнаваемости

Ловелас и секс-символ 90-х превратился в небрежного мужчину с лишним весом.

Сегодня звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри отмечает день рождения. Актеру исполнилось 49 лет. Артист полюбился зрителям, в частности представительницам прекрасного пола, своей ролью ловеласа Чендлера в популярном сериале «Друзья». Шутки актера цитировало не одно поколение, а девушки мечтали о знакомстве с актером. В 1999 году Мэттью Перри был признан журналом People одним из самых привлекательных мужчин планеты.

После пика популярности актера прошло уже 20 лет. Перри не смог справится со своей популярностью и запустил себя. Сейчас красавчик-артист изменился до неузнаваемости и просто испарился. Последние снимки, сделанные папарацци, подтверждают это. Фотографии демонстрируют небрежный вид актера и его лишние килограммы. Некоторые источники утверждают, что сам актер даже не пытается исправить это как-то. Но поклонники все же верят, что Перри возмет себя в руки и на 50-летний юбилей превратиться в завидного холостяка.

Стоит отметить, что актер до сих пор не женился. Мэттью тщательно скрывает свою личную жизнь. А репортеры последние несколько лет не могут уловить актера в компании женщин. Хотя раньше СМИ не умолкали о романах популярного артиста.

Мирослава Донцова