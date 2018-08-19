Уставший и болезненный вид: Наташа Королева без макияжа вызвала жалость у фанатов

Обеспокоенность стала вызывать внешность артистки. Фолловерам показалось, что знаменитости нужна помощь специалистов.

Наташа Королева записала сториз с поздравлением с яблочным спасом для своих поклонников в Instagram. Певица начала смущать фанатов даже манерой речи, слишком расслабленной, словно она находилась под воздействием каких-либо препаратов. «Какой же сегодня удивительный день: солнечный, нежный..», - говорит на камеру Королева, при этом у нее какой-то «потерянный» вид - исполнительница смотрит не в объектив камеры во время записи, а вверх.

В соцсетях принялись обсуждать видеозапись, ведь подобные ролики не могут оставаться без внимания преданных фанатов. Комментаторы заметили, что у Наташи Королевой на записи уставший и болезненный вид. Фанаты посчитали, что так могло показаться из-за того, что артистка появилась перед камерой без макияжа. Но некоторые предположили, что причина, по которой у Королевой изможденный вид, скрывается в ее супруге. Возможно, Тарзан успел обидеть свою возлюбленную или дать повод для расстройства. В любом случае, знаменитость вызвала жалость у фанатов, хоть и рассчитывала совершенно на другой эффект от поздравления.

В Сети вспомнили, что этим мартом Наташа Королева уже заставляла фолловеров переживать за себя. Тогда ходили слухи, позднее опровергнутые певицей, о возможной депрессии, поскольку знаменитость на видео показалась резко постаревшей.

Настя Пересоль