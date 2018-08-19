«Насекомые»: «Мужик-жук» Омаров и «паучиха-жена» Бородина возмутили Миро

В своей новой публикации популярный блогер и писательница раскрыла читателям глаза на примитивную и никчемную жизнь звезд шоу-бизнеса. Миро сравнила их с жалкими насекомыми, умеющими только спать, пить и вести Instagram.

На ярком примере Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова Лена Миро рассказала о той самой жизни «насекомых», возомнившими себя звездами Вселенной. «Жизнь насекомых я никогда не пойму», - отметила блогер, добавив, что таких, как «Бородивкина», даже людьми назвать нельзя.

Лена Миро сообщила о недавнем «происшествии» в жизни телеведущей. Ксения рассказала подписчикам о том, как они с мужем спорили, кого чаще всего подстерегают испытания в жизни – мужчин или женщин. А все началось с того, что Курбан вызвал скорую помощь, заявив играющей в карты на телефоне супруге: «Скоро будешь одна тут лежать. Я умираю, а ты в карты играешь». Бородина отметила, что ее избранник даже не предупредил ее о плохом самочувствии. Пара спорила, кому бывает больнее, до самого приезда скорой: «Слушай, мы рожаем, такую боль испытываем, вы даже не представляете. Вы бы такое никогда не пережили!», - гордо заявила супругу Ксения. «А мы на войну ходим!», - ответил Омаров.

Вместо того, чтобы выпить нужное лекарство, взрослый жук-мужик вызывает скорую помощь, которая за это время могла бы спасти кого-нибудь от инфаркта, возмущается Миро. «А толстая паучиха-жена лежит и играет в смартфоне в карты», - блогер не понимает, как можно заботливой жене не заметить, что ее мужику стало плохо. «Одна рожала под эпидуралкой, второй - про войну шуршит, пописывая в штаны от температуры, герой», - заявила Лена Миро.

Мирослава Донцова