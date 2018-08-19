Кристина Асмус впервые показала лицо дочери на фото

Звездная пара долгое время скрывала лицо 4-летней дочери, снимая ее исключительно с одного ракурса, со спины. Но недавно актриса решила нарушить заведенную традицию, в результате чего в Сети разгорелись споры о том, на кого похожа малышка.

В настоящее время Кристина Асмус и Гарик Харламов проводят свой отпуск с ребенком на Сардинии, наслаждаясь морем, солнцем и экзотикой. Актриса активно делится с подписчиками снимками с отдыха, на одном из которых Анастасия запечатлена в анфас. Девочка забавно сморщилась и закрыла глаза, при этом на ее лице «играет» широкая улыбка.

Поклонники наконец-то получили возможность в подробностях разглядеть лицо ребенка звездной пары. Большинство из них пришли к выводу, что дочка является точной копией отца, они даже окрестили малышку «Милым бульдожонком».

Пойда Анна