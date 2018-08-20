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| | Друзья Соколовского сводят счеты с Ритой Дакотой за пиар на разводе

Друзья Соколовского сводят счеты с Ритой Дакотой за пиар на разводе

Сегодня, 06:40

Артистка поведала, что друзья супруга винят ее в подходящем моменте для расставания, который прославит ее. Однако исполнительница отрицает данные домыслы.

 

Развод Риты Дакоты и Влада Соколовского широко обсуждается. Сама артистка поведала о друзьях супруга, которые сводят с ней счеты из-за пиара на разрыве. В расставание пары пытаются влезть не только друзья и родственники, но и поклонники. Рита Дакота поведала, что все окружение Соколовского заявляет, что она подобрала подходящий момент для развода, чтобы стать намного популярнее. Друзья молодого человека злятся на нее из-за того, что она рассказала правду об отношениях на публику. Также артистка заявила, что готова к новым атакам со стороны друзей и родственников Влада, любовницу которого Рита открыто защищала, так как дело не в ней, а в Соколовском.

Помочь с оформлением развода Дакоте решила помочь Катя Гордон. Пока о разделе имущества никто не сообщает.


Анна Котова
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