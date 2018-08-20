«Не сломали и не сломите»: Волочкова намерено эпатирует публику шпагатами и «голыми» фото

Бывшая прима-балерина постоянно оказывается в эпицентре скандалов, которые, на первый взгляд, выставляют ее не в лучшем свете. Но в действительности все оказалось наоборот.

Эксперты проанализировали линию поведения звезды, найдя объяснение ее стремлению к раздеванию. Как выяснилось, эксгибиционизм Волочковой – это не сексуальное расстройство, а скорее своеобразная форма защиты от потока критики и ненависти хейтеров.

Она регулярно пополняет свой аккаунт в соцсети Instagram провокационными снимками в купальниках, которые больше открывают, чем скрывают, а иногда и вовсе появляются фото в стиле ню. Таким образом Анастасия Волочкова показывает, что ее нельзя сломать, несмотря на все попытки.

На одном из последних провокационных фото она запечатлена лишь в тонких стрингах, тогда как ее грудь лишь слегка закрашена зеленым цветом с помощью фотошопа. Этот поступок некоторые подписчики сочли мастер-классом, призванным показать, что Анастасия готова продолжать борьбу дальше. Они поддерживают своего кумира, восхищаясь ее красотой и смелостью.

Однако не все придерживаются такого мнения, некоторые пользователи считают поведение бывшей балерины вульгарным, называя ее «звездуньей» и «мужланом», а также намекая на отсутствие «серого вещества» в голове.

Пойда Анна