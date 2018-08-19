«Как Кардашьян»: Родственники Меган Маркл могут стать участниками своего реалити-шоу

Поклонники пристально следят за жизнью Меган Маркл, что распространяется и на членов её семьи. Сестре герцогини Сассекской было предложено участие в шоу, похожем на реалити «Семейство Кардашьян».

Сейчас Меган Маркл испытывает серьезные проблемы в общении со своим отцом, частично из-за его заявлений относительно дочери. Это в свою очередь стало поводом для того, чтобы Саманта Грант, сестра герцогини Сассекской, стала делать резкие заявления в адрес жены принца Гарри. Такое поведение стало поводом для интереса со стороны продюсеров одного из американских кабельных каналов.

Разногласия между Меган и её родственниками могут стать основой для нового реалити-шоу, которое, скорее всего, будет похоже на передачу «Семейство Кардашьян». На данный момент известно о том, что принять участие предложили только Саманте, но, возможно, что привлекут и Томаса Маркла. Однако согласие отца на участие в реалити-шоу может окончательно испортить его отношения с дочерью.

Соломон Эспи