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| | 100-килограммовый Киркоров оседлал дельфина в Алуште

100-килограммовый Киркоров оседлал дельфина в Алуште

Сегодня, 15:17

Пара лишних килограммов артиста не помешали ему весело провести время с братьями нашими меньшими.

Уже почти 30 лет подряд Филипп Киркоров придерживается одной очень интересной традиции. Каждое лето он ездит в Крым с концертами и старается не упустить возможность поплавать с дельфинами. В этом году эстрадный певец решил не нарушать традиции и посетил центр дельфинотерапии в Алуште перед своим грандиозным Летним Шоу в Ялте. Работники заведения специально для Киркорова показали отдельную шоу-программу и рассказали, как правильно себя вести с морскими животными.

Накануне великого церковного праздника «ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ», накануне «ЯБЛОЧНОГО СПАСА», и в конце концов накануне нашего заключительного Летнего Шоу в Крыму,в Ялте 2018 г.,в КЗ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ,19 августа( тоже знаменитая и непростая дата в нашей стране)- мы решили , не нарушая моей крымской традиции, которой уже тоже скоро будет 30 лет- поплавать с самыми умными и волшебными жителями нашей планеты-ДЕЛЬФИНАМИ!!!! И это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим, дельфинам ГЕКТОРУ( который оооочень любит целоваться) и дельфину ГЕННАДИЮ????????, ну и конечно отдельная благодарность всем сотрудникам АЛУШТИНСКОГО ДЕЛЬФИНАРИЯ “АКВАРИУМ» , которые нам показали отдельную шоу программу и предоставили эту уникальную возможность поплавать с дельфинами и ощутить эти непередаваемые ощущения несравнимые ни с чем, которые мы запомним надолго, как минимум до следующего лета 2019 г.!???????? Look by @dolcegabbana @stefanogabbana Video&photo by @phot.on

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Поклонники удивились, с какой лёгкостью дельфин катал оседлавшего его Киркорова. За последнее время 51-летний артист набрал лишний вес, и теперь весит около 100 килограммов. Отдельно певец поблагодарил дельфина Гектора, с которым у него сложились тёплые отношения. На записи видно, что артист очень понравился животному, и дельфин сам подставлял морду под поцелуи Филиппа. «Это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим», - написал в после артист.  


Яна Белова
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