100-килограммовый Киркоров оседлал дельфина в Алуште

Пара лишних килограммов артиста не помешали ему весело провести время с братьями нашими меньшими.

Уже почти 30 лет подряд Филипп Киркоров придерживается одной очень интересной традиции. Каждое лето он ездит в Крым с концертами и старается не упустить возможность поплавать с дельфинами. В этом году эстрадный певец решил не нарушать традиции и посетил центр дельфинотерапии в Алуште перед своим грандиозным Летним Шоу в Ялте. Работники заведения специально для Киркорова показали отдельную шоу-программу и рассказали, как правильно себя вести с морскими животными.

Поклонники удивились, с какой лёгкостью дельфин катал оседлавшего его Киркорова. За последнее время 51-летний артист набрал лишний вес, и теперь весит около 100 килограммов. Отдельно певец поблагодарил дельфина Гектора, с которым у него сложились тёплые отношения. На записи видно, что артист очень понравился животному, и дельфин сам подставлял морду под поцелуи Филиппа. «Это было прекрасно как никогда, за эти фантастические эмоции спасибо моим братьям меньшим», - написал в после артист.

Яна Белова