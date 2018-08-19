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«На 10 месяце»: Бородину подозревают в беременности

Сегодня, 15:00

Сейчас ведущая «Дома-2» отдыхает в Италии, не забывая делиться снимками с поклонниками.

 

Недавно на своей странице в сети Ксения Бородина опубликовала новое фото, а также видео. На снимке знаменитость предстала в легком платье на фоне океана, а на записи показала, как она катается на велосипеде. Саму публикацию Ксения подписала, что не успела разместить снимок, как начали сыпаться комментарии с непонятными подозрениями. Из-за того, что в наряде Бородиной необычный фасон юбки, то такое ощущение, что знаменитость беременна. На это Ксения написала, что беременна, на 10 месяце, просто скрывала от подписчиков. Данное высказывание сквозило сарказмом.

Подписчики ведущей телестройки оставили много комментариев. Одни писали комплименты. Другие говорили, что может быть плохого в беременности, если и муж и сама Бородина красивая пара, а детки просто загляденье. Также были и такие пользователи, которые заявляли, что после прочтения комментариев, появляется мысль, что Ксении необходимо рожать каждый год и в этом не будет ничего предосудительного и необычного.


Анна Котова
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