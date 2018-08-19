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| | «Деревянная и бестолковая»: В Сети раскритиковали неудачный танец Ольги Бузовой

«Деревянная и бестолковая»: В Сети раскритиковали неудачный танец Ольги Бузовой

Сегодня, 15:08

Попытка раскрыть в себе хореографические способности закончилась позором.

Ольга Бузова опубликовал ролик, подписав его как «Dance with me» («Танцуй со мной»). Видео настолько оказалось убого, что подписчики попросили больше не публиковать подобные посты. Многие посчитали, что Ольга Бузова подцепила редкое заболевае, которое заставило ее так нелепо двигаться. Певица опубликовала ролик в соцсети Instagram.

32-летняя знаменитость стабильно держится на верхушке славы. Ее композиции распространяют по всему миру, а снимки публикуют в лучших журналах. Однако не все так замечательно. Хейтеры раскритиковали танец, который Ольга Бузова выложила 17 августа.

Dance with me ????????????????????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Недоброжелатели считают, что певица совсем не умеет двигаться. Некоторые попросили никогда больше не опубликовывать ролики подобного направления. «Я не пойму, зачем так жопу выворачивает, так утки делают, когда снесут яйцо», «Пипец ....какая деревяная и бестолковая......фууууу», «То чувство, когда даже я такие видео снимаю лучше», «Когда показать больше нечего.... и нечем блеснуть....», «Больная», «Осталось только на елку влезть....», «Ужасная постановка танца ,где красота?», - прокомментировали подписчики соцсети.

Однако есть те, кто начал заступаться за Ольгу Бузову. «Очень красивая! Купальник шикарный!!!!», «Оля удаляй этих куриц, которые не добились ничего в жизни и срут от зависти!», «Красотка! Девочки не завидуйте! Вам далеко до неё!», - написали поклонники.


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