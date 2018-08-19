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| | Агния Дитковските до сих пор не рассказала сыну о разводе с Чадовым

Агния Дитковските до сих пор не рассказала сыну о разводе с Чадовым

Сегодня, 14:36

После расставания бывшие супруги начали даже больше проводить времени вместе, дабы создать образ идеальной семьи в глазах сына. Актриса боится нанести ребенку душевную травму, и поэтому продолжает скрывать важную информацию.

 

Агния Дитковските тяжело пережила развод с Алексеем Чадовым, который состоялся в 2015 году, однако женщина смогла взять себя в руки и наладить с ним крепкую дружбу ради общего сына Федора.

По мнению актрисы, ребенок не виноват в разладе отношений между родителями и не должен страдать из-за этого, поскольку осознание того, что мама и папа не вместе может нарушить хрупкий душевный баланс. Агния и Алексей стараются уделять сыну достаточно внимания, при этом они вместе посещают кафе, развлекательные центры и летают отдыхать летом.

Многие знакомые не понимают, как артисты могут дружить после распада брака, но сами родители не понимают, как может быть наоборот, ведь главное это счастье ребенка, а не общественное мнение. В будущем Дитковските намерена донести до Федора сведения о разводе, прибегнув к помощи специалистов, которые смогут объяснить ребенку, что, несмотря на случившееся, они всегда будут его любить.


Пойда Анна
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