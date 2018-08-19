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| | 51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой

51-летняя Памела Андерсон хочет снова стать мамой

Сегодня, 14:16

После двух выкидышей звезда телесериала «Спасатели Малибу» решила подарить ребёнка своего молодому любовнику.

У 51-летней Памелы Андерсон уже есть два взрослых сына от её бывшего мужа и рок-музыканта Томми Ли – 22-летний Брандон и 20-летний Джагер. Первенца актриса так и не смогла выносить, и в 1995 году у неё случился выкидыш. В 2006 году история повторилась, когда Памела была беременна от Кида Рока. Вскоре пара разошлась, а в 2018 году актриса закрутила роман с 32-летним французским футболистом Адилем Рами. После выхода сборной Франции в финал чемпионата мира Адиль сделал Памеле предложение.

Уже немолодая Памела Андерсон готова выложить десятки тысяч долларов на ЭКО и чуткое сопровождение врачей во время всей беременности. Инсайдер сообщил, что пару лет назад актриса заморозила несколько яйцеклеток и теперь готова их использовать. Врачи уже предупредили женщину, что процесс будет очень изнурительным, а её возраст может помешать выносить ребёнка. Однако Памела полна энтузиазма и хочет снова стать мамой любой ценой, а родные и близкие поддерживают каждый её шаг.


Яна Белова
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