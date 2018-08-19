Все было решено: Акиньшина «подкатывала» к Шнурову за две недели до признания о своем разводе

Артистку уличили в неверности своей семье еще до известий о ее распаде.

Общественность уже некоторое время обсуждает возможное воссоединение Сергея Шнурова и Оксаны Акиньшиной. После того, как все узнали, что солист группы «Ленинград» и его супруга Матильда разводятся, стали замечать, что музыкант начал часто появляться со своей бывшей возлюбленной. Даже в интернете появились совместные фотографии, которые они друг другу комментируют. Так, примерно две недели назад Акиньшина под совместным фото оставила коммент: «Ну все твоя...». Однако смысл данного высказывания не стал понятен. Комментаторы посчитали, что таким образом актриса признала, что уходит из семьи ради бывшего возлюбленного. На следующий день после комментария звезда кино разместила видеозапись, на которой пляшет под живое исполнение песни Ленинграда про рыбу мечты, из чего фанаты сделали вывод о воссоединении пары.

После этого была фотография, на которой Шнуров вместе с друзьями играет в карты, а комментарий Оксаны говорил, что она хочет к ним. Пользователи не смогли остаться в стороне и оставили много отзывов на эту тему. Многие посчитали, что все было решено уже давно, ведь Акиньшина «подкатывала» к Шнурову за две недели до признания о своем разводе. Одни писали, что из них получится замечательная пара. Другие говорили, что Акиньшиной стоит вернуться к супругу и не реагировать на жеванный сапог с миллионами. Также писали, что лучше пары, чем Матильда Шнуров себе не найдет. Помимо этого, были и такие подписчики, которые с уверенностью заявляли, что это всего лишь пиар, и знаменитости смеются над пользователями, которые ломают голову над пониманием происходящего.

До этого пользователи прибывали в шоке от того, что в сети Оксана Акиньшин объявила своим подписчикам, что разводится с супругом. По этому поводу решила высказаться блогер Лена Миро. По ее мнению, это больная привязанность, а такой как Сергей Шнуров как был подонком, так и останется. Оксана будет продолжать лечить его алкоголизм, а он потом найдет еще одну Матильду, а артистка останется одна, так как до этого своими руками разрушила семью.

Анна Котова