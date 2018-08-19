«Дон-батюшка»: Розенбаум признался в любви к Ростову-на-Дону

Многие ростовчане ждут музыканта с концертом в донской столице.

Знаменитый исполнитель Александр Розенбаум оказывается души не чает к Ростову. Недавно певец выступал на закрытой вечеринке, которая проходила в донской столице. На мероприятии также присутствовал Сергей Лазарев и Валерий Сюткин. Частное выступление посвящено строителям-атомщикам. Любовь к Ростову музыкант сообщил в соцсети Instagram.

Александр Розенбаум опубликовал снимок Дона, где поделился великими эмоциями. С огромным количеством восклицательных знаков музыкант заявил, что невыносимо любит Ростов-на-Дону.

Местные жители начали отвечать взаимностью. «А как мы вас любим!!!», «Ростов вас тоже», «Рады приветствовать Вас на Донской земле!!!», «Это же Ростов!! Дон!! Ворошиловский мост и правый берег!!», «Спасибо Вам за Вашу Любовь», «Как мы все его любим и Вас!», - комментируют подписчики в соцсети Instagram. Также горожане ждут Розенбаума с концертом в Ростове-на-Дону.