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| | «Дом-2»: Пинчук заявила, что Бузова мешает ее отношениям с Гриценко

«Дом-2»: Пинчук заявила, что Бузова мешает ее отношениям с Гриценко

Сегодня, 13:53

Любовные страсти между Романом Гриценко и Ириной Пинчук набирают обороты.

После того, как Роман Гриценко чуть ли не ушел из проекта, он стал больше уделять внимания Ирине. Девушка на данный момент абсолютно свободна, поэтому может пофлиртовать с Романом, которого считает самым достойным из всех. Ранее Ирина заявляла, что отношения у нее с Гриценко не сложатся из-за того, что они слишком разные. Девушка не скрывает, что ей нравятся совместное времяпровождение с Романом. Но его самовлюбленность все портит, отмечает участница «Дома-2».

В кадрах из новой серии любовного проекта Гриценко пояснил, что, если он оказывает знаки внимания девушке, это не означает, что между ними что-то есть. Влад Кадони отметил, что Пинчук не нужна трезвому Роману. Однако Ирина так не считает и отмечает, что у них с Ромой хорошие отношения в независимости от того, в каком он состоянии. Ведущий решил упрекнуть Пинчук в другом, напомнив, что говорила Ирина ранее. Кадони напомнил, недавно Пинчук заявила, что именно Бузова мешает ее отношениям с Романом Гриценко.


Мирослава Донцова
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