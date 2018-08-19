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| | «Выла как собака»: Алёна Водонаева рассказала, как довела себя до истерики

«Выла как собака»: Алёна Водонаева рассказала, как довела себя до истерики

Сегодня, 13:39

Алёна Водонаева решила рассказать подписчикам о том, как шокировала соседей, которым пришлось слушать её плачь. Звезда «Дома-2» отметила, что случилось такое впервые за 4 года, а в случившемся виновата она сама.

«Нет, я просто выла как собака, со слезами, соплями и всеми вытекающими», - пишет на своей странице в Instagram Алёна Водонаева. При этом её поведение весьма шокировало супруга, который изначально не понял, что происходит и спокойно писал музыку в соседней комнате. Причиной для такого поведения Алёны стал влог, который она старательно делала две ночи, но нечаянно удалила. Попытки исправить содеянное, довели Водонаеву до слёз и обвинений всех вокруг, включая мужа. Алёна отметила, что восстановить видео ей так и не удалось, несмотря на помощь специалиста.

На днях мои соседи впервые за 4 года, что я живу в нашей квартире, слышали как я ревела белугой. Нет, я просто выла как собака, со слезами, соплями и всеми вытекающими. Муж просто а@уел ???? Мы были дома вдвоём и он в момент завывания спокойно сидел и писал музыку в гостиной. Короче, я сняла ахиренный влог на #AFP смонтировала его собственноручно ( на это ушло две ночи ) и удалила. Просто ахтунг! Случайно, чистила память телефона, забыв, что я ещё не сохранила материал из аймуви, я почистила папку с видео не забыв почистить «удалённые». Обида была такааааая... На себя. Хотя Лёше тоже провыла на всякий случай, что он «виноват»! А ещё я ничего не сохраняю у себя на айклауде. Двое суток крутейший хаккер насиловал мой айклауд, ничего не найдено. Сам меня кстати защитил от нежелательных взломов, в своё время, сам же теперь и не взломал ???? На итог пара случайно оставшихся с фестиваля видео. Хорошо, что я выступление мужа раньше «порезала» и он успел его выложить. Вот такие новости. Вот такой новый #VLOG пилять! Ладно, потанцуем! Все равно уже ничего не вернуть ????

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Поклонники постарались успокоить звезду «Дома-2», рассказав о подобных случаях, произошедших с ними. Многие уверены, что удаление ролика не является поводом для того, чтобы доводить себя до истерики. Некоторые из подписчиков Алёны уверены, что не стоит сильно беспокоиться об утрате влога, а надо просто начать делать новый.


Соломон Эспи
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