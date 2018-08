«Выла как собака»: Алёна Водонаева рассказала, как довела себя до истерики

На днях мои соседи впервые за 4 года, что я живу в нашей квартире, слышали как я ревела белугой. Нет, я просто выла как собака, со слезами, соплями и всеми вытекающими. Муж просто а@уел ???? Мы были дома вдвоём и он в момент завывания спокойно сидел и писал музыку в гостиной. Короче, я сняла ахиренный влог на #AFP смонтировала его собственноручно ( на это ушло две ночи ) и удалила. Просто ахтунг! Случайно, чистила память телефона, забыв, что я ещё не сохранила материал из аймуви, я почистила папку с видео не забыв почистить «удалённые». Обида была такааааая... На себя. Хотя Лёше тоже провыла на всякий случай, что он «виноват»! А ещё я ничего не сохраняю у себя на айклауде. Двое суток крутейший хаккер насиловал мой айклауд, ничего не найдено. Сам меня кстати защитил от нежелательных взломов, в своё время, сам же теперь и не взломал ???? На итог пара случайно оставшихся с фестиваля видео. Хорошо, что я выступление мужа раньше «порезала» и он успел его выложить. Вот такие новости. Вот такой новый #VLOG пилять! Ладно, потанцуем! Все равно уже ничего не вернуть ????

