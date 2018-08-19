Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника

В эпоху гаджетов и сидячего образа жизни проблемы со спиной не обходят даже знаменитостей.

На своей странице в социальной сети Instagram Дима Билан показал фото в полный рост, чем сильно обеспокоил фанатов. Певец рассказал, что в 21-м веке без смартфонов никуда, и поклонники заметили, как это сказалось на его здоровье. Певец слишком много времени проводит за работой, в частности, он занимается гостиничным бизнесом.

Несмотря на то, что 36-летний Дима Билан активно занимается спортом и старается поддерживать себя в форме, удручающее состояние его искривлённого позвоночника оставляет желать лучшего. На фото в зеркале отеля певец застыл в неестественной позе. Поклонники сравнили очертание фигуры Билана с зигзагом и заметили, что его плечи находятся не на одном уровне.

Месяц назад артист уже признался поклонникам, что не захотел обращаться к врачу из-за бронхита. В последствие у Билана появилось воспаление лёгких, из-за чего ему даже пришлось отменить несколько концертов. Фанаты боятся, что история повторится на этот раз со спиной. «Не затягивай с лечением как в прошлый раз», «не сутулься, выпрями спину», «как бабка изогнулся», - пишут пользователи под фото.

Яна Белова