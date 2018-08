Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника

21 век, без смартфонов - никуда! ????????????Угадайте, на гаджет какой фирмы я недавно перешёл? Сделал это из за некоторых интересных функций ????И делитесь в комментариях, какой смартфон у вас!) А мы посмотрим, кто угадает) ????#билан #димабилан// читая ваши комментарии : ребята мы во всем видим конспирологию , на столько нам скрытой рекламой запудрили мозг , что мы во всем видим подвох (((( грустно !!!!! не реклама это !!!! Не реклама !!! Фан ! Просто фан !оказывается есть просто жизнь без рекламы , да просто фан ,редкость да ?? Бич нашего времени - недоверие и вездесущие подвохи ! Я напишу когда будет реклама , сделаю это честно! Впредь буду только так и поступать !

