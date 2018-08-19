Дмитрий Шепелев удивлен заинтересованностью его счастьем

Вопрос о женитьбе застал артиста врасплох.

Дмитрий Шепелев всегда не распространялся о своей личной жизни, но недавно стал активно общаться с фанатами в сети. Так, он спросил, чем можно себя занять. Скорее всего, знаменитость просил совета по поводу времени между съемками, но поклонники решили смотреть на вопрос с другой стороны и посоветовали Шепелеву жениться и как можно скорее. Данное заявление удивило Дмитрия, так как он не ожидал такую озабоченность его личной жизнью. Ходят слухи, что телеведущий все же нашел счастье в жизни в лице Екатерины Тулуповой, с которой у него, предположительно, роман. Дело в том, что несколько раз их фотографировали вместе. Однако Шепелев не реагирует на слухи.

Напоминаем, что после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев так и не нашел вторую половинку. Знаменитости собирались пожениться. Ведущий признался, что сделал артистке предложение, когда она уже была больна. Однако официально провести церемонию они так и не успели.

Анна Котова