Гоша Куценко оценил размер сосисочки Дюжева

Актер решил немного поиронизировать над коллегой, позволив себе фривольный жест. Он выложил снимок в свой аккаунт в соцсети Instagram, который собрал большое количество «лайков» и комментариев.

Гоша Куценко позирует на фоне ростовой фигуры актера, который сейчас пробует себя в роли веселого кулинара. Он акцентирует внимание на маленькой сосиске, наколотой на вилку в руках своего коллеги, сравнивая ее размер со своим пальцем. Он подписал снимок фразой, «Ой какая маленькая сосисочка у Дмитрия!», двусмысленно подтрунивая над работой декораторов, создавших этот «шедевр».

Подписчики оценили шутку Куценко, при этом большинство из них показали свое расположение к Дюжеву, защитив его от дальнейших нападок. Они заявили, что «размер не главное, просто надо уметь им пользоваться», особенно тогда когда «талант и эго большие».

Пойда Анна