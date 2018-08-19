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| | Гоша Куценко оценил размер сосисочки Дюжева

Гоша Куценко оценил размер сосисочки Дюжева

Сегодня, 13:38

Актер решил немного поиронизировать над коллегой, позволив себе фривольный жест. Он выложил снимок в свой аккаунт в соцсети Instagram, который собрал большое количество «лайков» и комментариев.

 

Гоша Куценко позирует на фоне ростовой фигуры актера, который сейчас пробует себя в роли веселого кулинара. Он акцентирует внимание на маленькой сосиске, наколотой на вилку в руках своего коллеги, сравнивая ее размер со своим пальцем. Он подписал снимок фразой, «Ой какая маленькая сосисочка у Дмитрия!», двусмысленно подтрунивая над работой декораторов, создавших этот «шедевр».

 Подписчики оценили шутку Куценко, при этом большинство из них показали свое расположение к Дюжеву, защитив его от дальнейших нападок. Они заявили, что «размер не главное, просто надо уметь им пользоваться», особенно тогда когда «талант и эго большие».


Пойда Анна
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