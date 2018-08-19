"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Дима Билан показал удручающее состояние искривлённого позвоночника В Сети опубликована видеозапись тоста и танца Путина на свадьбе главы МИД Австрии Xiaomi прекращает реализацию смартфонов по всему миру По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак
| | После скандала в самолете Панин приказал развернуть поезд

После скандала в самолете Панин приказал развернуть поезд

Сегодня, 13:05

После фото с нудистского пляжа артист решил не уходить далеко от скандалов. Он пошутил на тему своего недавнего «дебоша» в самолете, хоя многие фанаты восприняли его импровизацию всерьез.

  Алексей Панин ни дня не может прожить без приключений, не успели стихнуть разговоры о скандале в самолете, как он дал новую пищу для сплетен. На днях в прессу «просочилась» сведения о том, как звезду вместе с дочерью сняли с рейса из Крыма в Москву из-за якобы неподобающего поведения. Сам актер отрицал эту информацию, объясняя, что оставил самолет по личным причинам. Более того, он даже подключил к делу работника аэропорта, который подтвердил его невиновность. Однако видимо недоверие поклонников расстроило Панина, поэтому он решил поиронизировать над ними.

Артист снял видеоролик, на котором он выходит из вагона и кричит на перроне машинисту: «разворачивай поезд», но по выражению лица Панина и проводницы понятно, что все происходящее просто шутка и никто не собирается возвращать состав обратно в Крым.


Пойда Анна
Новости по теме
Не гений и даже не талантливый человек: В сети объяснили скандальное поведение Панина «жабой внутри»
Не гений и даже не талантливый человек: В сети объяснили скандальное поведение Панина «жабой внутри»

 По мнению пользователей, все, что делает Алексей Панин происходит из-за того, что ему попросту не хватает внимания.

Алексей Панин принёс извинения за все свои поступки
Алексей Панин принёс извинения за все свои поступки

В последнее время Алексей Панин более известен своими скандальными поступками, чем ролями в кино, при этом артист обвинял окружающих в непонимании и непринятие…

«Идет целенаправленная травля»: Джигурда прокомментировал «дебош» Панина на борту самолета
«Идет целенаправленная травля»: Джигурда прокомментировал «дебош» Панина на борту самолета

Давний приятель и коллега артиста заявил, что никакого дебоша не было. Ситуацию специально сфабриковали против Алексея, уверен Никита Джигурда.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости