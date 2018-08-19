После скандала в самолете Панин приказал развернуть поезд

После фото с нудистского пляжа артист решил не уходить далеко от скандалов. Он пошутил на тему своего недавнего «дебоша» в самолете, хоя многие фанаты восприняли его импровизацию всерьез.

Алексей Панин ни дня не может прожить без приключений, не успели стихнуть разговоры о скандале в самолете, как он дал новую пищу для сплетен. На днях в прессу «просочилась» сведения о том, как звезду вместе с дочерью сняли с рейса из Крыма в Москву из-за якобы неподобающего поведения. Сам актер отрицал эту информацию, объясняя, что оставил самолет по личным причинам. Более того, он даже подключил к делу работника аэропорта, который подтвердил его невиновность. Однако видимо недоверие поклонников расстроило Панина, поэтому он решил поиронизировать над ними.

Артист снял видеоролик, на котором он выходит из вагона и кричит на перроне машинисту: «разворачивай поезд», но по выражению лица Панина и проводницы понятно, что все происходящее просто шутка и никто не собирается возвращать состав обратно в Крым.

Пойда Анна