Евгений Петросян прокомментировал сплетни об уколах красоты

После того, как общественность узнала о разводе и разделе имущества, популярность юмористов сильно возросла.

Недавно в прессе появилась информация о том, что Евгений Петросян неоднократно делал пластические операции, чтобы соответствовать своей молодой возлюбленной, которая на 43 года младше юмориста. Знаменитость решил прокомментировать данные сплетни об уколах красоты, который он якобы себе колол. Как и предполагалось, Петросян с юмором относя к этому. Юморист заявил, чтобы сплетники побольше рассматривали его лицо, а если бы и воспользовался пластикой, то не для удаления морщин. Недавно один специалиста увеличил портрет Петросяна и сказал, что его лоб гладкий не по годам. На это юморист сказал: «Я вообще мальчик не по возрасту».

Напоминаем, что многие говорят о романе Евгения Петросяна и его 29-летней помощницы. Пара не комментирует разговоры, не опровергает их, чем и подливает масла в огонь.

Анна Котова