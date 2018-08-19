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| | Напуганная Басковым Варнава «превратилась» в Квазимодо

Напуганная Басковым Варнава «превратилась» в Квазимодо

Сегодня, 12:11

Звезду «Comedy Woman» в прямом смысле слова перекосило до неузнаваемости от внезапно подкравшегося «золотого голоса» страны.

 

Екатерина Варнава умеет смешить подписчиков даже без слов. Комедиантка часто делится снимками, на которых она корчит лицо, заставляя фанатов смеяться до слез.

На этот раз смешным образом Варнавы поделился Николай Басков. Артист опубликовал на своей странице забавный снимок, на котором он позирует вместе с Екатериной. Артистка «Comedy Woman» показала себя в новом причудливом образе, который помог создать ей Басков. Судя по подписи к кадру, фото сделано в момент испуга Варнавы от внезапного появления Николая за ее спиной. «Когда серьёзно и внезапно подошёл к Екатерине Варнаве», - отметил автор публикации.

Кадр получился эффектным из-за застывшего от испуга лица Варнавы. Фанаты оценили способности Екатерины перевоплощаться. Однако многие посчитали, что это перебор и Варнаве не стоит так уродовать себя. Пользователи отметили, что напуганная Басковым юмористка «превратилась» в Квазимодо и Бабу Ягу. Были и другие сравнения: «На Шуру похожа», «Вы как Джим Керри в женском теле».


Мирослава Донцова
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