По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара

Наташа Королёва наплевала на здоровье собственной матери и вынудила её учувствовать в концертной программе.

Рядовые пользователи Сети каждый раз удивляются, как стремительно растёт популярность Ольги Бузовой. По их мнению, её песни не являются чем-то уникальным, а сама певица не обладает вокальным талантом, но точно знает, как привлечь новую аудиторию. Когда на слуху была пенсионная реформа, Бузова не стеснялась показывать собственную бабушку и рассказывать о её счастливой жизни. Мама певицы начала мелькать чаще на страницах дочери в социальных сетях после новости о краже. Из её дома неизвестный злоумышленник вынес ценностей общей стоимостью более 6 миллионов рублей.

Другие звёзды отечественного шоу-бизнеса увидели результат стараний Бузовой и решили пойти по её стопам, показав общественности пожилых родителей. В честь своего 45-летия Наташа Королёва даст сольный концерт в Государственном Кремлёвском дворце, а главной изюминкой программы станет мать певицы. 72-летняя Людмила Порывай по просьбе дочери будет изображать из себя диджея, несмотря на скачки давления.

Полина Гагарина показывает свою маму лишь на страницах в соцсетях. Поклонники отметили, что мама и дочка обе являются красавицами и очень похожи друг на друга. Часть комментаторов заподозрила в фотографиях что-то неладное. Раньше Полина Гагарина предпочитала не говорить о семье. По мнению пользователей, певица использует родителей ради самопиара.

Яна Белова