«Для Кореи самое то»: Бузова «превратилась» в скелет человека и напомнила о жертвах Освенцима

Телеведущая ужаснула поклонников анорексичным типом фигуры. Артистку попросили набрать немного веса, чтобы не быть похожей на корейского узкоглазого мальчика.

Фанаты очень переживают за здоровье Ольги Бузовой. Артистка не жалеет себя, работая и днем, и ночью. Постоянные выступления измотали без того измученную певицу. Поклонники обратили внимание, что звезда очень сильно исхудала и стала похожей на девочку, больную анорексией.

Недавний снимок Бузовой, сделанный в Ялте, встревожил фанатов. На опубликованном селфи певица буквально «превратилась» в скелет человека. Артистка позирует в мини-купальнике возле бассейна. «Кости и кожа», - пишут пользователи. Из-за отсутствия косметики на лице Бузова кажется еще худее и измученнее. «Скоро по фигуре Олюшки можно будет изучать строение скелета или жалеть больных анорексией», - пишут юзеры. Другие отметили, что своим костлявым видом Ольга напомнила о жертвах немецкого лагеря Освенцима. «Для Кореи самое то», «Корейский узкоглазый мальчик», - пишут недоброжелатели. Фанаты призвали Бузову прислушаться к их советам и начать больше кушать.

Некоторые комментаторы считают, что виной истощению Ольги Бузовой является мода на худые тела. Из-за стремления быть лучше всех во всем певица и не доедает, и измождает себя тренировками. Ее даже сравнили с Полиной Гагариной, которая делится видео своих тренировок с подписчиками.

Мирослава Донцова