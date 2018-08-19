"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

По стопам Бузовой: Гагарина и Королёва показывают пожилых родителей ради самопиара «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах У хоккеиста Овечкина и Шубской родился первенец Розовый фламинго: Дженнифер Лопес удивила публику кукольным платьем с перьями Лена Миро: На Петросяна должны равняться все «старперы» России Белорусы опасаются повторения судьбы минского «Динамо» для «убийцы» УАЗа Это уже порно: Волочкова огорчила фанатов фото без одежды «Танец синего петуха»: В Сети высмеяли выступление Волочковой в балете «Мастер и Маргарита» Ученые: Содержащиеся тяжелые металлы в детских завтраках провоцируют рак Звезда «Игры престолов» предсказал финал последнего сезона Бритни Спирс устроила праздник разврата в Великобритании Экстрасенс Мэрилин Керро с рождением сына переродилась и сама
| | «Для Кореи самое то»: Бузова «превратилась» в скелет человека и напомнила о жертвах Освенцима

«Для Кореи самое то»: Бузова «превратилась» в скелет человека и напомнила о жертвах Освенцима

Сегодня, 11:23

Телеведущая ужаснула поклонников анорексичным типом фигуры. Артистку попросили набрать немного веса, чтобы не быть похожей на корейского узкоглазого мальчика. 

 

Фанаты очень переживают за здоровье Ольги Бузовой. Артистка не жалеет себя, работая и днем, и ночью. Постоянные выступления измотали без того измученную певицу. Поклонники обратили внимание, что звезда очень сильно исхудала и стала похожей на девочку, больную анорексией.

 

Недавний снимок Бузовой, сделанный в Ялте, встревожил фанатов. На опубликованном селфи певица буквально «превратилась» в скелет человека. Артистка позирует в мини-купальнике возле бассейна. «Кости и кожа», - пишут пользователи. Из-за отсутствия косметики на лице Бузова кажется еще худее и измученнее. «Скоро по фигуре Олюшки можно будет изучать строение скелета или жалеть больных анорексией», - пишут юзеры. Другие отметили, что своим костлявым видом Ольга напомнила о жертвах немецкого лагеря Освенцима. «Для Кореи самое то», «Корейский узкоглазый мальчик», - пишут недоброжелатели. Фанаты призвали Бузову прислушаться к их советам и начать больше кушать.

Некоторые комментаторы считают, что виной истощению Ольги Бузовой является мода на худые тела. Из-за стремления быть лучше всех во всем певица и не доедает, и измождает себя тренировками. Ее даже сравнили с Полиной Гагариной, которая делится видео своих тренировок с подписчиками.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Бузова больше не планирует рожать ребенка
Бузова больше не планирует рожать ребенка

10 лет назад Ольга Бузова пришла на проект «Дом-2» с конкретной целью – найти мужа «на всю жизнь» и стать матерью первый раз в 25 лет. Теперь Ольге Бузовой 32…

«Реально стареет на глазах»: Фанаты беспокоятся за здоровье Ольги Бузовой
«Реально стареет на глазах»: Фанаты беспокоятся за здоровье Ольги Бузовой

Ольга Бузова является не только успешной певицей и телеведущей, но и дизайнером модной одежды, моделью и писательницей. Поклонники считают, что такая активная…

Вздутые вены и внешний вид Бузовой напугали фанатов
Вздутые вены и внешний вид Бузовой напугали фанатов

Новое фото телеведущей напугало её поклонников. Подписчики переживают за вздутые вены Ольги Бузовой.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости