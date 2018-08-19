«Артистка или писательница»: Поклонники восхитились рассказом дочери Галкина

Лиза решила поведать романтическую историю, а папа все это снимал на видео, чтобы в очередной раз порадовать фанатов.

На своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором его дочь Лиза рассказывает романтическую историю. Однако концовка рассказа стала неожиданностью не только для подписчиков, но и для самого Максима Галкина. Дело в том, что история завершилась не любовью, а тем, что главный герой превратился в дракона. Пользователи не смогли остаться в стороне от публикации и оставили много комментариев, в которых восхищались Лизой. Одни писали, что девчушка станет артисткой в будущем и заменит отца.

Другие говорили, что наследнице Галкина и Пугачевой судьба уготовила профессию писательницы, ведь она так прекрасно повествует истории. Помимо этого многие оставили комплименты как активной Лизе, так и родителям, которые правильно воспитывают отпрысков, чтобы они были умными и прекрасно относились к людям.

Анна Котова