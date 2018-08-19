Нина Корниенко поведала о скрытой связи с Мироновым

Давний секрет ведущая актриса театра Сатиры открыла в интервью в рамках программы «Идеальный ремонт». Она долгое время предпочитала умалчивать о событиях давно минувших дней, лишь недавно решившись на откровенность.

Нина Корниенко в течение многих лет контактировала по работе со знаменитым актером, поскольку она играла роль Сюзанны в постановке «Безумный день, или женитьба Фигаро», где он был главным героем. По сценарию, молодые люди были влюблены друг в друга, поэтому юная актриса попала под чары Миронова, как и многие другие женщины.

Артист обладал невероятным талантом, харизмой и красотой, которые покоряли сердца женщин всех возрастов, но, несмотря на наличие некой внутренней связи между Корниенко и Мироновым, они не состояли в отношениях. Девушка понимала насколько они разные, как «конь и трепетная лань», при этом роль тягловой силы в этом тандеме отводилась ей.

По словам Нина Корниенко, Миронова ждала другая судьба, в которую не вписывалась ее трепетная влюбленность. Актер получил огромную известность после съемки в фильме «Бриллиантовая рука», поклонницы буквально жили под окнами его дома, тогда как артистка не добилась такого успеха, продолжая играть в театральных постановках, без стремления к славе. Она до сих пор вспоминает работу и дружбу с Мироновым с теплотой в сердце, радуясь, что он, как благородный человек, не воспользовался ее чувствами к нему.

Пойда Анна