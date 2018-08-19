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| | Страдает по моральным уродцам: Миро раскритиковала Акиньшину за поспешный развод

Страдает по моральным уродцам: Миро раскритиковала Акиньшину за поспешный развод

Сегодня, 10:57

Как только Сергей Шнуров объявил о разводе, его бывшая возлюбленная также решила расстаться с супругом, ведь любовь всей ее жизни снова холост.

 

В своем блоге Лена Миро решила обсудить недавний поступок Оксаны Акиньшиной – развод с супругом. У артистки был любящий супруг, двое детей, однако хорошие качества мужа не смогли остановить ее, когда вновь захотелось романтики. По мнению блогера, такие как Акиньшина обожают не спокойную жизнь с хорошим мужчиной, а любят страдать по моральным уродцам. Дело в том, когда артистка встречалась с Шнуровым, то она его лечила от алкоголизма, мыла, брила, постоянно находила его в постели с другими женщинами, но он все равно от нее ушел, а она продолжала страдать по нему. Однако, потом у нее все образовалось в жизни, но внутри все равно сидел солист группы «Ленинград». Когда появился маленький шанс на воссоединению пары, то Оксана как с цепи сорвалась: рушит семью, отношения с подругами и родными, которые пытаются ее вразумить.

Однако воссоединение так и не наступит, по мнению блогера, так как подонки не меняются. Лена Миро считает, что все пьянки гулянки и лобковые вши будут как и прежде, только это все в несколько раз ускорится. Через полгода – год гениталия-романтик остается без семьи, а любовь всей жизни уедет с очередной Матильдой. В таких ситуациях блогеру не жалко безмозглых баб, а жалко детей, которые от этого страдают больше всего.


Анна Котова
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