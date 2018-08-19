Ксения Собчак похвасталась успехами своего сына

В последнее время знаменитость больше времени проводит с Платоном. Благодаря этому в интернете появляется много новых фотографий.

В этот раз Ксения Собчак порадовала поклонников очередным снимок своего сына Платона. На новом снимке наследник знаменитости активно общается с девочкой красавицей, которая по виду является его ровесницей. При этом сама Ксения счастливо улыбается, а собеседница Платона недовольно скривила мордашку. Саму публикацию Собчак подписала, что им сегодня год и девять месяцев. 18 – это их счастливое число. Помимо этого, знаменитость похвасталась успехами наследника. Знаменитость написала, что Платон уже может считать, знает многих родственников по именам, не стесняется красивых мадам и так далее.

Пользователи отозвались на публикацию. Они похвалили Ксению за то, что ее сын растет умным, а сама звездная мама занимается и развивает своего ребенка. Однако были и такие подписчики, которые заявили, что умение разговаривать в таком возрасте не говорит о том, что малыш владеет какими-то способностями или талантами. Также некоторые пользователи напомнили Ксении Собчак о том, что она неоднократно негативно высказывалась о чужих детях.

Анна Котова