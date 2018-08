Ксения Собчак похвасталась успехами своего сына

1год и 9 месяцев сегодня. 18 -наше счастливое число ?? Ныряем ,смело берем красивых женщин за руки ,считаем до 10, знаем имена всех родственников и говорим предложениями из 5 слов!

