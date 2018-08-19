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| | Иван Ургант поздравил свою падчерицу с 18-летием

Иван Ургант поздравил свою падчерицу с 18-летием

Сегодня, 09:13

Телеведущий, который в шутку называет себя многодетным отцом, поделился архивным фото дочери своей жены от первого брака в честь знаменательной даты. Он скучает по девочке, живущей сейчас в Лондоне, и поэтому решил поддаться ностальгии.

 

Ивана Урганта считают Отцом с большой буквы, воспитывающим двух родных дочерей Нину и Валерию, а также падчерицу Эрику, при этом он никогда не делал разницы между девочками, подарив каждой из них свою любовь.

Дочь его супруги от первого брака Эрика Кикнадзе на днях отметила совершеннолетие в компании своего бойфренда из Великобритании, где она сейчас живет и учится. Ведущий, которому не достает девочки, решил поздравить ее оригинальным образом, разместив в своем аккаунте в соцсети Instagram ее детский снимок.

 

На фотографии счастливая Эрика стоит на пляже с мороженым руках. Подписчики отметили удивительное внешнее сходство между ней и Ургантом, а также яркую, экзотическую красоту девушки.


Пойда Анна
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