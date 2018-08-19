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| | Овечкин и Шубская раскрыли имя своего первенца

Овечкин и Шубская раскрыли имя своего первенца

Сегодня, 08:52

Молодые родители назвали в честь скончавшегося старшего брата спортсмена.

 

18 августа Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская стали счастливыми родители. Малыша назвали Сергеем. Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который играет спортсмен, в сети опубликовали информацию с поздравлениями своего игрока и его жену с рождением первенца – Сергея Александровича Овечкина. Отметим, что малыша назвали в честь скончавшегося брата спортсмена. Старший брат Овечкина погиб в возрасте 25 лет в результате ДТП. Именно брат уговорил 10-летнего Александра вернуться в хоккей и не бросать спорт.

До этого сообщалось, что информацию о долгожданном наследнике в семье Овечкина подтвердила его мама. Родительница заявила, что малыш появился на свет в замечательную дату – 18.08.18. Пока счастливые родители не показывали лицо сына. Однако Анастасия Шубская разместила снимок, на котором продемонстрировала крохотную ножку наследника.


Анна Котова
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