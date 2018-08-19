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| | «Тонущий в цветах бузеныш»: Фанаты поиздевались над измученной концертами Бузовой

«Тонущий в цветах бузеныш»: Фанаты поиздевались над измученной концертами Бузовой

Сегодня, 08:51

Утопающую в цветах певицу с убогими косами снова жестко раскритиковали.

 

Вчера у Ольги Бузовой закончился гастрольный тур по черноморскому побережью. Об этом артистка написала в своем Instagram, поблагодарив всех, кто посетил ее концерты. «Феодосия спасибо. Вот и подошёл к концу мой тур по черноморскому побережью. Спасибо всем, кто был на моих концертах. Спасибо моей лучшей команде за заботу и трепетное отношение ко мне. Я вас люблю. Сегодня был «зелёный концерт» и мы так кайфанули. Все это я покажу во влоге», - сообщила телеведущая в своей публикации. Пост звезда сопроводила снимком, который подписчики видели часто, несмотря на его новизну. На фото Бузова запечатлена в цветах, подаренных ей фанатами после концерта в Феодосии.

Преданные фанаты восхитились измученной концертами Ольгой, как всегда, назвав ее лучшей. Поклонники посоветовали Бузовой хорошо отдохнуть после творческих будней. А критики вновь поиздевались над певицей, вспомнив не только о ее внешности, но и об однообразных фотографиях. «То трусы, то цветы», «Опять в цветах», «Надоело однообразие», - возмущаются фолловеры. Другие отметили, что все цветы и подарки артистка выбросит после того, как снимет все на камеру. «Утопающая в цветах», «Тонущий в цветах бузеныш», - шутят юзеры. Некоторые пошутили, сравнив гору цветов с нарядом Филиппа Киркорова: «Это цветы или плащ Киркорова?». Многие обратили внимание на губы Ольги непонятного цвета, отметив, что так красятся только подростки. Убогие яркие косы певицы также раскритиковали.


Мирослава Донцова
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