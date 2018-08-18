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| | «50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах

«50 оттенков зеленого»: Бородина с дочерью вышли на улицы города в пижамах

Вчера, 22:42

Телеведущая «Дом-2» опубликовала милый снимок с Теей, восхитивший поклонников.

 Популярная ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала на своей страничке в соцсети милый снимок с дочерью Теей. Пользователи высоко оценили стильное и гармоничное фото, но некоторые из них решили, будто ведущая с дочерью вышли на улицы города в одних пижамах из-за свободного кроя их костюмов.

Тем не менее, большая часть комментаторов написала довольно позитивные отзывы: «Очень крутой стиль», «Очень красивые одежды, не вульгарно, стильно и все прикрыто», «Ксюша, у вас Тея такая деловая колбаса на всех фото, прям не могу», «Ксения, Вам не хватает ковра-самолета», «Ого, сколько зелени! 50 оттенков зелёного».

Недавно всплыла информация о том, что Бородина и ее коллега Ольга Бузова враждуют не только в шоу «Бородина против Бузовой», но и в реальной жизни. Друзья ведущих сообщают, что Бузова завидует материнству и замужеству Бородиной, а Бородина не может смириться с певческой карьеров коллеги.


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