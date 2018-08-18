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| | Певица Нюша опубликовала первое фото с большим животом

Певица Нюша опубликовала первое фото с большим животом

Сегодня, 22:22

Ранее исполнительница предпочитала скрывать изменения в фигуре и чаще фотографировала лицо.

Уже достаточно давно известно, что певица Нюша беременна. Поклонники успели неоднократно поздравить знаменитость с радостным событием, но все они не раз замечали, что буквально на всех фото звезда пытается скрыть естественные изменения фигуры. Для этого певица выбирала соответствующие ракурсы, свободную одежду или фотографировала только лицо.

Стоит заметить, что сейчас пользователи Сети активно критикуют матерей, выставляющих беременные животы и сам факт материнства напоказ. Однако относительно Нюши поклонники сами настаивали на том, чтобы их кумир поделилась фотографией в полный рост. Сегодня певица исполнила просьбы фолловеров и опубликовала первое фото с большим животом.

На снимке знаменитость стоит на коврике в одной из асан йоги, при этом на ней надеты летние шорты и майка, обнажающие шоколадный загар знаменитости. Фанаты высоко оценили фото Нюши, заметив, что беременность только красит ее.


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