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| | Ким Кардашьян решила изменить цвет волос на кислотно-зеленый

Ким Кардашьян решила изменить цвет волос на кислотно-зеленый

Сегодня, 20:43

Фанаты были шокированы внезапными переменами во внешности кумира.

Недавно журналисты заметили звезду реалити-шоу Ким Кардашьян на публике с кислотно-зеленым цветом волос. Фанаты совсем не ожидали настолько внезапных перемен во внешности кумира и задавались вопросом: почему Кардашьян решила кардинально изменить цвет волос? Многим это показалось странным, ведь супруга рэпера Канье Уэста многократно заявляла, что обожает свои темные волосы.

СМИ и фанаты еще долго обсуждали новый образ знаменитости, который, кроме яркого цвета волос, выделяло еще и обтягивающее латексное платье серого цвета и зеленые туфли под цвет волос Кардашьян. Но пока общественность пыталась отойти от шока из-за яркого образа, Кардашьян опубликовала новый пост на своей странице в соцсетях: «Неоновый парик прошлой ночью помог мне понять: я действительно люблю свои темные волосы. Поэтому опубликую их три раза!» Так звезда подписала фото-склейку из трех своих фотографий, на которых она, как и прежде, с черными волосами.


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