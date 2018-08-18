Кэти Топурия публично призналась в любви к Гуфу

Фанаты давно считали, что у пары любовь, а недавний ролик в аккаунте певицы только все подтвердил.

Ранее Кэти Топурия и Гуф обменивались в Интернете трогательными картинками с изображениями сердечек, все потаенное скрывая в личной переписке в соцсетях. Вчера ночью Кэти обнародовала в личном микроблоге признание в любви к Гуфу. Кадры сделаны на одном из греческих курортов, где ныне отдыхает знаменитость без возлюбленного, который не смог отправиться вместе с ней в связи с занятостью.

В ролике Топурия публично признается в любви к рэперу, который ранее приревновал ее к коллеге по сцене. Такая информация не сильно удивила их почитателей, так как пара довольно часто скандалит.

Определенное время Кэти была замужем за Львом Гейхманом, но рассталась с ним в минувшем году. Она сохранила с ним хорошие отношения ради общей дочери.

Никита Готский