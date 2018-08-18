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| | Варда показала фанатам сногсшибательное тело в разных купальниках

Варда показала фанатам сногсшибательное тело в разных купальниках

Сегодня, 20:21

Чемпионка мира по танцам на пилоне не может дождаться отпуска и примеряет купальные костюмы.

Варда, являющаяся чемпионкой мира по pole-dance, показала фанатам собственное сногсшибательное тело в разных купальниках на видео. В подписи к посту певица и актриса сообщила, что начинает считать дни до отпуска, который, очевидно, проведет в продемонстрированных купальных костюмах.

Поклонники пожелали чемпионке дождаться своего отпуска и хорошо отдохнуть, а также в который раз похвалили внешние данные Варды – ее женственную фигуру и привлекательные черты лица. Кроме того, как заметили комментаторы, и внутренние качества девушки заслуживают похвалы.

Не так давно Варда призналась, что в свои 33 года, чувствует себя 14-летней девочкой. Но, в отличие от себя в 14 лет, она не ведет дневник, и посоветовала своим великовозрастным хейтерами не жить одними только оценками «оценками» в своих онлайн-дневниках, а увидеть реальную жизнь вокруг себя. Сама же чемпионка подчеркнула, что не будет слушать всякий бред от незнакомых людей.


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