«Без слов»: Влад Соколовский снял обручальное кольцо

Новость о разводе одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Влада Соколовского и Риты Дакоты «взорвала» Сеть неделю назад. Однако пока певица делится переживаниями и мыслями с поклонниками, ее пока еще муж предпочитает хранить молчание.

Причина, по которой Рита Дакота решила расстаться со звездным супругом, заключается в его неверности. Исполнительница якобы получила доказательства того, что он изменял ей на протяжении 10 лет, хотя сам Соколовский никак не комментирует сложившуюся ситуацию, но иногда поступки говорят громче слов.

Певец ограничил подписчиков в возможности комментировать свои посты в соцсетях, дабы не выслушивать их мнения. Кроме того, на всех последних фото и видео Влад запечатлен без обручального кольца.

Недавно Соколовский также сообщил, кто является главным человеком в его жизни. Почетный статус достался его 10-месячной дочери Мие, которую отец сильно любит и старается проводить с ней все свободное от работы время.

Пойда Анна