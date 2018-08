Лицемерный патриотизм: Екатерина Андреева хвалит Крым, но отдыхает в Барселоне, Австрии и Турции

Что объединяет всех работающих женщин мира(неважно ,где они работают-дома или вне дома)? Похожи мы на коняшек????????????????????????????????????Везём свои тележки???????????? Маленькие или большие-но - везём. И становится легко от понимания-я сейчаззз кааааак #ржунемогу ????????????,кааааак поскачу -только вы меня и видели.Я в отпуске ,мои Дарлинги всех полов,расцветок гривок (блонд,рыж,брюн,рус,серо-бур-малиновых в крапинку,пегих и в яблочко,гнедых,вороных) и статусов.Всех-ЛЮ,веселье-обещаю,тоску зеленую НЕ обещаю, на комменты отвечаю,и сейчас мы с Тиной и «Ивана Купала» джигу сбацаем,все на свете одинаковые- она рок и поп дива,но и наши -жару задают.А кроксы мои сами в пляс пустились -на краю воды и неба.От красоты,от вдохновения ,от слез ,от жизни ,от Любви.??????Потому что мы все Simply The Best ! You're simply the best, better than all the rest...иии поскакалиии???????????? #каникулы #туфли #вода #небо #бассейн #хорошо #девочки #девочкитакиедевочки #хорошеенастроение #настроение #vacation #mood #vacations #shoes #water #sky #pool #good #holiday #holidays #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #конянаскакуостановимеслинадоатакпустьсвободноскачет

