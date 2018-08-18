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| | Лицемерный патриотизм: Екатерина Андреева хвалит Крым, но отдыхает в Барселоне, Австрии и Турции

Лицемерный патриотизм: Екатерина Андреева хвалит Крым, но отдыхает в Барселоне, Австрии и Турции

Сегодня, 19:17

Пользователи уличили знаменитую ведущую «Время» в лицемерии относительно мест отдыха.

 Знаменитая ведущая программы «Время» Екатерина Андреева является также и блогером и со своими фолловерами в соцсетях звезда делится многими эпизодами личной жизни. Благодаря этому фанаты смогли проследить за кумиром маршрут отдыха, и пришли к неожиданному выводу: знаменитость хвалит Крым, но отдыхает в Барселоне, Австрии и Турции.

Буквально через пару дней после мощной рекламы отдыха на Крымском полуострове, самой Андреевой там и в помине не было. В это время ведущая могла кататься на яхте под Барселоной, летать на частном джете в Австрии, а то и танцевать под русские народные песни в турецком городе Сан-Стефано (или, как его еще называют, Ешилькёй). Подобное поведение медийного лица не оценили пользователи сети, они убеждены, что лицемерный патриотизм совершенно не красит ведущую федерального канала.

Что объединяет всех работающих женщин мира(неважно ,где они работают-дома или вне дома)? Похожи мы на коняшек????????????????????????????????????Везём свои тележки???????????? Маленькие или большие-но - везём. И становится легко от понимания-я сейчаззз кааааак #ржунемогу ????????????,кааааак поскачу -только вы меня и видели.Я в отпуске ,мои Дарлинги всех полов,расцветок гривок (блонд,рыж,брюн,рус,серо-бур-малиновых в крапинку,пегих и в яблочко,гнедых,вороных) и статусов.Всех-ЛЮ,веселье-обещаю,тоску зеленую НЕ обещаю, на комменты отвечаю,и сейчас мы с Тиной и «Ивана Купала» джигу сбацаем,все на свете одинаковые- она рок и поп дива,но и наши -жару задают.А кроксы мои сами в пляс пустились -на краю воды и неба.От красоты,от вдохновения ,от слез ,от жизни ,от Любви.??????Потому что мы все Simply The Best ! You're simply the best, better than all the rest...иии поскакалиии???????????? #каникулы #туфли #вода #небо #бассейн #хорошо #девочки #девочкитакиедевочки #хорошеенастроение #настроение #vacation #mood #vacations #shoes #water #sky #pool #good #holiday #holidays #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #конянаскакуостановимеслинадоатакпустьсвободноскачет

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on

Во время отдыха ведущая советует поклонницам, как найти идеального мужчину. Екатерина Андреева предлагает использовать два основных метода проверки мужчин. Во-первых, нужно попросить у мужчины «порулить» его машиной (согласиться на это и не нервничать, когда женщина за рулем, может только хороший мужчина), во-вторых, пригласить на ужин с ним своих подружек и предложить накормить их (если и это возлюбленный стерпит и не будет сидеть с «козьей мордой», то это тоже большой плюс).


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