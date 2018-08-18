Лицемерный патриотизм: Екатерина Андреева хвалит Крым, но отдыхает в Барселоне, Австрии и Турции

Пользователи уличили знаменитую ведущую «Время» в лицемерии относительно мест отдыха.

Знаменитая ведущая программы «Время» Екатерина Андреева является также и блогером и со своими фолловерами в соцсетях звезда делится многими эпизодами личной жизни. Благодаря этому фанаты смогли проследить за кумиром маршрут отдыха, и пришли к неожиданному выводу: знаменитость хвалит Крым, но отдыхает в Барселоне, Австрии и Турции.

Буквально через пару дней после мощной рекламы отдыха на Крымском полуострове, самой Андреевой там и в помине не было. В это время ведущая могла кататься на яхте под Барселоной, летать на частном джете в Австрии, а то и танцевать под русские народные песни в турецком городе Сан-Стефано (или, как его еще называют, Ешилькёй). Подобное поведение медийного лица не оценили пользователи сети, они убеждены, что лицемерный патриотизм совершенно не красит ведущую федерального канала.

Во время отдыха ведущая советует поклонницам, как найти идеального мужчину. Екатерина Андреева предлагает использовать два основных метода проверки мужчин. Во-первых, нужно попросить у мужчины «порулить» его машиной (согласиться на это и не нервничать, когда женщина за рулем, может только хороший мужчина), во-вторых, пригласить на ужин с ним своих подружек и предложить накормить их (если и это возлюбленный стерпит и не будет сидеть с «козьей мордой», то это тоже большой плюс).