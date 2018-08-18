Бен Аффлек, состоя в отношениях, пошел на свидание с моделью Playboy

Многие считают, что актер расстался с Шукус и завел новый роман.

В пятницу, 17 августа, Бена Аффлека обнаружили на улице с представительницей прекрасного пола и ей была не его возлюбленная. Любимчика «Лиги справедливости» заметили в непринужденной одежде: джинсы, курточка, футболка. Актер шел и курил сигарету. Оказалось, что Аффлек ужинал с моделью Playboy - Шоной Секстон.

15 августа актер отмечал свои именины в кругу детей, а уже в пятницу замечен за ужином с «Мисс Май – 2018». Самое интересное, что во время встречи с Шоной Секстон, девушки знаменитости не присутствовало. Американские СМИ сообщают, что Линдси Шукус и Бен Аффлек не появлялись на совместных снимках уже около месяца. Аффлек встречается с Шукус уже третий год.

Репортеры обратились за комментарием, но актер отвечать пока что не намерен.

Звезда «Лиги справедливости» и Дженнифер Гарнер не могут найти компромисс насчет опеки общих детей. Кстати, знаменитости так и не оформили развод.