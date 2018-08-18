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| | Эммануил Виторган был замечен гуляющим в одних трусах с дочерью

Эммануил Виторган был замечен гуляющим в одних трусах с дочерью

Сегодня, 19:09

78-летний актер прогуливался по пляжу вместе с детской коляской, в которой дремала его маленькая дочь Этель.

 

Супруга актера Ирина Млодик снимала прогулку на видео, а ролик затем опубликовала в Instagram на радость подписчикам, которые тут же начали умиляться помолодевшим отцом такой крохи. Папа и дочурка совершали променад по одному из пляжей Юрмалы. Актер чувствует себя вполне комфортно в плавках модели «Чайка».

«Молодой папа в прекрасной форме. Так держать!», - написали комментаторы. «Прекрасная семья, пример для подражания. Какие вы храбрые, что решились родить ребеночка в таком возрасте. Храни Вас Бог и Вашу малышку Этель», - пожелали другие. «Мне кажется, или я вижу кубики пресса?», - поинтересовался очередной подписчик. Остальные доброжелатели заверили автора комментария, что ему не показалось.

А хейтеры неожиданно стали критиковать актера за те самые плавки «Чайка». Они заявили, что такой фасон уже давно вышел из моды. Однако тут камера Ирины Млодик охватила весь пляж, и оказалось, что такие трусы предпочитает каждый второй мужчина пляже.


Дарья Светозарова
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