Роза Сябитова через суд потребовала у издательства заплатить ей 5 млн рублей

Главная сваха России выяснила, что «Цетрполиграф» незаконно продавал ее книги после расторжения договора.

О новом судебном разбирательстве стало известно на днях – Роза Сябитова через суд потребовала у издательства «Цетрполиграф» заплатить ей 5 млн рублей в качестве компенсации. С этим издателем главная сваха России действительно сотрудничала в период 2009-2011 годов, но после решила расторгнуть договор в пользу крупнейшего онлайн-магазина «Литрес».

Однако годы спустя звезда неожиданно для себя узнала, что некоторые ее произведения все еще выходят под эгидой издательства. Речь идет о книгах «Семейная жизнь. Инструкция по применению», «Мужчина твоей мечты», «Влюбить в себя кого угодно», «Почему одних любят, а на других женятся». Теперь интересы телеведущей в суде будут защищать представители агентства «Гордон и сыновья». По словам юристов, Сябитова имеет полное право получить компенсацию в означенном размере за свои проекты, но сумму компенсации может изменить суд.